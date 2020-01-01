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13:11 01 يناير/ كانون الثاني 2020
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    العاصمة الإدارية الجديدة - مصر

    مصر... إعلان الموعد الفعلي لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

    © AFP 2019 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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    أعلنت تقارير صحفية مصرية، اليوم الأربعاء، الموعد الفعلي لانتقال الحكومة المصرية وموظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

    ونشر برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر التليفزيون الرسمي المصري، تقريرا، أوضح فيه أن العاصمة الإدارية الجديدة ستستقبل نحو 50 ألف موظف حكومي في نهاية يونيو/حزيران 2020.

    ولفت التقرير المتلفز إلى أنه تم الانتهاء من وجهات الهيئات الحكومية والوزارات والبرلمان بالعاصمة الجديدة.

    ورصد التقرير أنه تم الانتهاء من نحو 85% من الأعمال في الحي الحكومي، وجار حاليا استكمال باقي الأعمال بشأن تركيبات الغاز الطبيعي وشبكة المياه وشبكة المياه المثلجة والاتصالات.

    وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الموعد النهائي لانتقال الحكومة بكامل هيئتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

    وقال السيسي خلال مشاركته في فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، وفقا لما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية، إن الحكومة ستنتقل بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من منتصف العام الجاري.

    وأوضح: "هذا الانتقال سيشمل انتقال بأنظمة تكنولوجية حديثة، لتقليل الخطأ البشري وتوفير الوقت".

    ولدى الدولة المصرية خطة طموحة لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة، باسم العاصمة الإدارية الجديدة، وأُعلن عنها في مارس/ آذار 2015، خلال قمة اقتصادية عقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب.

    ومن المتوقع أن تبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة عند اكتمالها نحو 700 كيلومتر مربع.

    وتتضمن المرحلة الأولى، التي تغطي نحو 168 كيلومترا مربعا، الوزارات وأحياء سكنية والحي الدبلوماسي وحي المال والأعمال.

    وتخطط الحكومة المصرية للبدء بإدارة البلاد من العاصمة الجديدة الواقعة في الصحراء اعتبارا من منتصف 2020.

    انظر أيضا:

    توجيه جديد من السيسي بشأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية
    السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية
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    الرئيس المصري يعلن موعد انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة
    الكلمات الدلالية:
    القاهرة, الحكومة المصرية, مصر
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