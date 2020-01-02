وزير العدل اللبناني يعلن تسلم "نشرة حمراء" من الإنتربول لتسليم كارلوس غصن

تسلمت النيابة العامة التمييزية ما يعرف بـ"النشرة الحمراء" من "الإنتربول" الدولي حول ملف كارلوس غصن. حسبما أفاد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ألبرت سرحان.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، أعلن الوزير أن: "النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف "بالنشرة الحمراء" من الإنتربول الدولي حول ملف رجل الأعمال كارلوس غصن".

وكشف قانونيون أنه بعد الاستماع إلى غصن، سترفع النيابة العامة تقريرها إلى وزير العدل الذي يقوم بدوره بتقديم مطالعته أمام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وسافر رجل الأعمال اللبناني ومدير شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، إلى لبنان، قادما من اليابان حيث يواجه محاكمة لاتهامات بمخالفات مالية مركدا في بيان إنه لم يهرب من العدالة، وإنما هرب من "الظلم والاضطهاد السياسي".

وكان غصن، الذي تقدّر ثروته الصافية بنحو 120 مليون دولار، واحدا من أكثر الشخصيات نفوذا في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم حتى إلقاء القبض عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. ولقد دأب على نفي ارتكاب أي مخالفات.

وأفرجت السلطات اليابانية عن غصن بكفالة قيمتها 9 ملايين دولار في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك بموجب شروط صارمة تحظر عليه السفر إلى الخارج.

الجدير بالذكر أن "النشرة الحمراء" هي طلب يرفعه "الإنتربول" إلى الأجهزة القضائية في دولة ما لتحديد مكان أحد المطلوبين وتوقيفه قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.