وزير الدفاع الأمريكي: لدينا مؤشرات عن هجمات أخرى ضد القوات الأمريكية

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الخميس 2 يناير/كانون الثاني 2020، إن الولايات المتحدة لديها مؤشرات عن احتمالية وقوع هجمات أخرى من إيران أو قوات مدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية.

وأشار إسبر في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أنه إذا ما تمت مهاجمة أي قوات أمريكية، فسيكون الرد الأمريكي "قاسيا" وستتخذ إجراءات وقائية لحماية القوات الأمريكية.

وقال إسبر إنه إذا علمت واشنطن بالإعداد لهجمات، فإنها ستقوم بتحرك استباقي لحماية القوات الأمريكية.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن "البنتاغون" أو الإدارة الأمريكية لم تتلق أي طلب من العراق، بتقليص عدد القوات الأمريكية بالبلاد.

يتبع...