بومبيو في محادثة مع رئيس الوزراء العراقي يدين بشدة الهجوم على السفارة الأمريكية

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في البيان: "تحدث وزير الخارجية مايكل بومبيو، اليوم مع رئيس الوزراء العراقي عادل أبو المهدي، وأدان بشدة الهجوم الإرهابي على السفارة الأمريكية في بغداد في 31 ديسمبر/كانون الأول، والذي تقف خلفه إيران".
Spoke today with Iraqi Prime Minister al-Mahdi, who agreed that #Iraq would continue to uphold its responsibility to keep U.S. personnel secure and would move the Iran-backed attackers away from @USEmbBaghdad. We’ll continue cooperation to hold #Iran and its proxies responsible.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 1, 2020
وفي الوقت نفسه، أشار بومبيو إلى الإجراءات، التي اتخذتها السلطات العراقية وذكر بالتزامهم حماية البعثة الدبلوماسية الأمريكية، وفقا لـ أورتاغوس.
وكان العشرات من أنصار الحشد قد أصيبوا يوم الثلاثاء، جراء محاولة اقتحام السفارة بعد إطلاق النار وقنابل الغاز من حرس السفارة، بحسب إعلام الحشد.
وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، جوناثان هوفمان، أعلن الأحد الماضي، في بيان على موقع الوزارة، أن القوات الأمريكية استهدفت بضربات مواقع للحشد في العراق وسوريا ردا على هجمات "كتائب حزب الله" (أحد فصائل الحشد)، المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف. وقال الحشد إن 25 من مقاتليه لقوا مصرعهم بالهجوم.
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