قوات الوفاق تعلن السيطرة على رئاسة الأركان بطريق المطار جنوبي طرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، فرض سيطرتها على مدرسة الفروسية ورئاسة الأركان بعد طرد جنود تابعين للجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وأضاف المكتب الإعلامي لعلمية "بركان الغضب" أن قوات الوفاق تقدمت إلى محيط منطقة الجعافرة في العربان وقبضها على 3 من جنود الجيش.

وأفاد الناطق باسم الجيش العقيد محمد قنونو بتمكن قوات الوفاق من تدمير دبابة وناقلة جنود بمن فيها من مسلحي حفتر بمحور صلاح الدين اليوم الخميس، وفق قوله.

وأضاف قنونو لقناة ليبيا الأحرار، أن "مسلحي حفتر حاولوا التسلل إلى مواقع متقدمة بمحور اليرموك، قبل صدهم وإجبارهم على التراجع"، مشيراً إلى أن "المدفعية الثقيلة لقوات الوفاق استهدفت بدقة تمركزات مسلحي حفتر بمحور الخلاطات".

وكان حفتر، قد أعلن في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك معلنا "المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة" لكنه لم يتمكن من دخولها حتى الآن.

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي عندما شنّت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم تترجم بإحراز تقدّم كبير على الأرض.