بدء مراسم تشييع سليماني في بغداد... فيديو وصور

بدأت مراسم تشييع جثمان قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، صباح اليوم السبت، الذي لقي مصرعه مع عدد من قادة الحرس، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، جراء غارة جوية أمريكية، فجر أمس الجمعة، قرب مطار بغداد الدولي.

وتجرى مراسم تشييع سليماني الرسمية في العاصمة العراقية بغداد، بحضور قادة ومسؤولين عراقيين، وقادة الحشد الشعبي، ومن المقرر أن ينقل جثمانه إلى سامراء، وكربلاء، والنجف، ومن بعدها إلى مدينة مشهد شمال شرق إيران، حيث ستقام له مراسم تشييع هناك.

تشييع قاسم سليماني و ابو مهدي المهندس#التاجي pic.twitter.com/nb0N28zcBM — شهيد القادم 🇮🇶⁩ (@BpLFDRhdtqj6jaL) January 4, 2020

كما بث التلفزيون الرسمي الإيراني، مراسم تشييع سليماني من مدينة سامراء.

#الحشد_المقدس #تشييع_الشهدا



جانب من مراسيم تشييع القائدين نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد الحرس الثوري الحاج قاسم سليماني مع الشهداء الاخرين في بغداد@ghg99887766 pic.twitter.com/1lhzu0K32c — الحشدالمقدس (@ghg99887766) January 4, 2020

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

بالصور ||



جانب من مراسم تشييع ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني في بغداد. pic.twitter.com/62rFFk5ACe — احمد الثوري (@ahmedaness1992) January 4, 2020

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".