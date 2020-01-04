البرلمان الليبي يقرر إلغاء اتفاق السراج وأردوغان ويحيل الموقعين عليه للنائب العام

صوت البرلمان الليبي، بالإجماع، على رفض اتفاقيتي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والحكومة التركية، في جلسة طارئة عقدت بمدينة بنغازي، اليوم السبت.

وصوت أعضاء المجلس، على إحالة الموقعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى، مطالبين بإحالة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى النائب العام لمحاسبته، وذلك حسب بوابة "أفريقيا" الإخبارية الليبية.

كما طالب نواب ليبيون، بتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك لصد التدخل التركي، داعيين إلى سحب الشرعية من حكومة الوفاق في طرابلس.

وشكلت خارجية البرلمان، فريقا قانونيا لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا. وقال رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي، إنه سيتم الطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة.

يتبع...