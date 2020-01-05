أمين عام جامعة الدول العربية قلق من التطورات المتلاحقة في العراق

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه المتزايد إزاء التطورات المتلاحقة في العراق، وذلك على خلفية توترات أعقبت مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سابقا، قاسم سليماني، في غارة أمريكية ببغداد.

القاهرة - سبوتنيك. ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة بجامعة الدول العربية، بحسب بيان، اليوم الأحد، عن أبو الغيط إنه "يستشعر قلقًا متزايدًا إزاء التطورات المتلاحقة في العراق منذ الثاني من كانون الثاني/ يناير".

وأكد أبو الغيط أن "أحداث الأيام الأخيرة تكشف مجددًا حجم التدخلات الأجنبية في الشأن العربي وكلفتها الباهظة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا وخلافه".

وأشار إلى تطلعه لاستعادة كل المجتمعات العربية القدرة علي استبعاد عناصر التأثير السلبية من تلك التدخلات، والحفاظ على سيادتها واستقرارها.

وقال إن "المنطقة أحوج ما تكون الآن إلى التهدئة وليس التصعيد وإخماد الصراعات، وليس إشعالها واستدامتها".

وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضية، 3 يناير، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم "شخصيات مهمة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترامب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج.