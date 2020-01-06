تكلفة التأمين على ديون السعودية تقفز بفعل التوترات الأمريكية الإيرانية

قفزت تكلفة التأمين على ديون السعودية من خطر التخلف عن السداد أكثر من 16% منذ اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة في ضربة جوية أمريكية.

وبلغت عقود مقايضة مخاطر الائتمان السعودية لخمس سنوات 64 نقطة أساس في المعاملات المبكرة اليوم، ارتفاعا من 55 في الثاني من يناير/كانون الثاني، وفقا لبيانات آي.اتش.اس ماركت، وفقا لوكالة "رويترز".

وبالمقارنة، لم تزد العقود المكافئة لديون دبي سوى نقطة أساس واحدة في حين زادت تلك الخاصة بديون أبوظبي إلى 37 نقطة أساس من 34 الأسبوع الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".