زلزال يضرب مدينة الغردقة المصرية

أعلن مركز البحوث الفلكية المصري، اليوم الاثنين، أن محطات الشبكة القومية رصدت زلزالا على بعد 73 كم شمال شرق مدينة الغردقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزال وقع اليوم في الساعة الرابعة و51 دقيقة صباحا، بالتوقيت المحلي بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، حيث شهد خط العرض 27.75 شمالا، خط الطول 34.28 شرقا.

وأشار مركز البحوث إلى أن المعهد أفاد بعدم بوقوع أي خسائر أو إصابات.