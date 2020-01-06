رقم قياسي جديد لمطار حمد الدولي

حقق مطار حمد الدولي في قطر رقما قياسيا في عدد المسافرين لعام 2019، ليستقبل العدد الأكبر منذ بدء تشغيله في العام 2014.

قال مطار حمد الدولي إنه رقما قياسيا في عدد مسافريه خلال 2019 وذلك باستقباله 38.786.422 مليون مسافر.

وأشارت إدارة المطار في بيان نشر على "تويتر" إلى أن هذا الرقم "يجعل عام 2019 هو الأنجح على الإطلاق في مسيرة المطار منذ بدء عملياته التشغيلية في عام 2014.

ويعد ذلك نموا سنويا بنسبة 12.44% مقارنة بعدد المسافرين في عام 2018 حيث كان العدد فيه 34.5 مليون مسافر.

مطار حمد الدولي يحقق رقماً قياسياً في عدد مسافريه خلال عام 2019 وذلك باستقباله 38.786.422 مليون مسافر، مما يجعل عام 2019 هو الأنجح على الإطلاق في مسيرة المطار منذ بدء عملياته التشغيلية في عام 2014. ويكشف ذلك أيضاً عن نموٍ سنويٍ بنسبة 12.44% مقارنة بعدد المسافرين في عام 2018 — Hamad Int'l Airport (@HIAQatar) January 5, 2020

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي حصد مطار حمد الدولي للسنة الثالثة على التوالي جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" في حفل جوائز استطلاع الرأي السنوي السادس عشر لقراء مجلة "جلوبال ترافلر" الأمريكية المرموقة الذي أقيم في لوس أنجلوس.

حيث تصدر نتائج استطلاع الرأي وحل في المركز الأول كأفضل مطار في منطقة الشرق الأوسط، بحسب مانقل موقع "الأناضول".

وكشف مطار حمد الدولى مؤخرا عن خططه لتوسعة مبناه عبر إنشاء حديقة استوائية داخلية مساحتها 10 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى مسطح مائي مساحته 268 مترا مربعا، و11.720 مترا مربعا تشمل منافذ للبيع والطعام وغير ذلك من مرافق للجذب والترفيه.

وحل مطار حمد الدولي محل مطار الدوحة الدولي، وبدأ عملياته التشغيلية عام 2014 بطاقة استيعابية تبلغ 30 مليون مسافر تقريبا.