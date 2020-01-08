إصابة قائد ومقاتل من الجيش العراقي بتفجير في كركوك

جرح قائد عسكري، ومقاتل من الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، 8 يناير/كانون الثاني، إثر اعتداء إرهابي، في محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن عبوة ناسفة انفجرت خلال قيام اللواء 45 بواجب تفتيش في "مفرق بامور الخشامنة"، ضمن قاطع المقر المتقدم في محافظة كركوك شمالي البلاد، ما أسفر عن إصابة أمر اللواء بجروح متوسطة، ومقاتل آخر بجروح شديدة.

وقتل جنديان اثنان، وأصيب ثلاثة آخرون من الجيش العراقي، الأحد الماضي، 5 يناير، إثر هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، في محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد.

وحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، الأحد الماضي، فإن عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية، تعرضوا لإحدى نقاط السرية الأولى بالفوج الثالث في اللواء ٤٥ بالفرقة ١١، في قرية تل ذياب بناحية داقوق ضمن قاطع المقر المتقدم في محافظة كركوك، شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد من الأسبوع الماضي، إصابة ضابط وثلاثة مقاتلين، في تفجير نفذه انتحاري، خلال عملية إرادة النصر بمرحلتها الثامنة التي حسمتها القوات أواخر الشهر الماضي.

وشهدت مناطق متفرقة من شمال وغرب البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية عديدة، استهدفت النقاط الأمنية، والقوات التي تحمي الحقول النفطية لا سيما في كركوك، وصلاح الدين، شمال بغداد.