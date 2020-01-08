نائب وزير الدفاع السعودي: المملكة وقيادتها تقف مع العراق لتجنيبه خطر الحرب

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن المملكة وقيادتها تقف مع العراق وستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية.

وكتب بن سلمان على حسابه الرسمي على "تويتر": "تقف المملكة وقيادتها دوماً مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي".

وأضاف الأمير السعودي: "كل محب للعراق يريد له اليوم أن يتجنب الاضطرابات وكل ما يؤثر سلباً على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره في عمقه العربي، وبلوغ المكانة التي تليق بما حباه الله من إمكانيات وطاقات".

وقامت إيران فجر اليوم باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات لتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش" وذلك ردًا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني.

تقف المملكة وقيادتها دوماً مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل مافي وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 8, 2020

وأعلن العراق سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، 3 يناير/كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.