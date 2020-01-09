مصدر ليبي: حفتر يجتمع مع رئيس الوزراء الإيطالي في روما

أكد المبعوث الخاص لرئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، عارف علي النايض، أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر اجتمع مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في العاصمة الإيطالية روما، يوم أمس الأربعاء.

موسكو - سبوتنيك. كما قال النايض، في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول إذا كان من المخطط اجراء لقاء بين رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز سراج والمشير خليفة حفتر: "ليس هناك مثل هذه الخطط".

وأضاف النايض "احتراما لإيطاليا، لقد وافق قائد الجيش الوطني الليبي على الدعوة لإجراء اللقاء مع رئيس الوزراء الإيطالي، والقيام بزيارة لديبلوماسيين أوروبيين وأميركيين"، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى روما.

وكان حفتر، قد أعلن في 12 ديسمبر/ كانون الأول بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك، معلنا "المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة"، لكنه لم يتمكن من دخولها حتى الآن.

وتشهد ليبيا مواجهات عنيفة ، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، عندما شنّت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصفته بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ العملية لم تنجح بإحراز تقدم كبير على الأرض.