مصدر قضائي: لبنان لن يستجوب غصن مرة أخرى لحين استلام ملفه من اليابان

أعلن مصدر قضائي لبناني، اليوم الخميس، أن السلطات القضائية اللبنانية طلبت من اليابان الملف الخاص بكارلوس غصن بما في ذلك لائحة الاتهامات ضده، ولن تستجوبه مرة أخرى حتى تحصل على هذه المعلومات.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر قضائية لبنانية أن جلسة الاستجواب كانت برئاسة القاضي العام غسان عويدات الذي تطرق إلى مختلف المواضيع والملفات العالقة بقضية كارلوس غصن في اليابان.

وأشارت وكالة "النشرة" اللبنانية إلى أن قرار القاضي غسان عويدات نصّ على ترك رجل الأعمال ​كارلوس غصن​ بسند إقامة في ملف ​النشرة​ الحمراء الصادرة عن الإنتربول، ويتم الاستماع إليه في هذه الأثناء في مكتب عويدات بخصوص ملف دخول الأراضي الإسرائيلية.

وكان القضاء اللبناني قد استدعى غصن إلى جلسة استجواب رسمية اليوم الخميس.

وكان غصن قد عقد، أمس الأربعاء، مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن "تواطؤ" بين شركة "نيسان" اليابانية للسيارات التي كان يرأس مجلس إدارتها والادعاء العام الياباني، أدى إلى "توقيفه الاستعراضي".