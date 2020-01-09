غصن: جاهز لخدمة لبنان وارتحت بالتعامل مع القضاء اللبناني أكثر من الياباني

كشف الرئيس السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، اليوم الخميس، أنه شعر بارتياح أكبر أثناء تعامله مع القضاء اللبناني مقارنة بالقضاء الياباني.

وفي تصريحات له لتلفزيون "إل بي سي" اللبناني، قال غصن:

"سأتعاون بشكل كامل مع القضاء اللبناني ومرتاح له أكثر مما كنت مرتاحا للقضاء الياباني".

وأضاف غصن أنه "من الطبيعي" ألا يقتنع اليابانيون بتصريحاته التي أدلى بها في مؤتمر صحفي في بيروت أمس الأربعاء ، حيث سعى إلى الدفاع عن نفسه في وجه اتهامات بارتكاب جرائم مالية دفعته للفرار.

وقال غص: "لست رجل سياسة ولا أريد التدخل بالسياسة وأنا مستعد لمساعدة لبنان بالخبرة التي أملكها ولي الشرف أن يقترح جنبلاط اسمي لوزارة الطاقة ولكن لا نية لي بذلك".

وكان القضاء اللبناني، قد أعلن اليوم الخميس، الانتهاء من جلسة الاستماع إلى مدير شركة "نيسان" اللبناني، كارلوس غصن، تحت إشراف المدعي العام غسان عويدات في لبنان.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية، نقلا عن وكالة ​الصحافة​ الفرنسية، أن ​القضاء اللبناني​ أصدر قرارا بمنع السفر بحق الرئيس التنفيذي السابق لشركة "نيسان" ​كارلوس غصن​.

وأشارت الوكالة إلى أن قرار القاضي غسان عويدات، نص على ترك رجل الأعمال ​كارلوس غصن​ بسند إقامة في ملف ​النشرة​ الحمراء الصادرة عن الإنتربول، ويتم الاستماع إليه في هذه الأثناء في مكتب عويدات بخصوص ملف دخول الأراضي الإسرائيلية.