السعودية تدين انتهاك إيران لسيادة العراق

أدانت السعودية، اليوم الخميس، الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية، وجددت دعوتها لضبط النفس من قبل الأطراف كافة.

صرحت الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، "في إطار متابعة المملكة العربية السعودية لمجريات الأحداث في العراق، والتي سبق أن أصدرت المملكة بيانات حولها، وما حصل من تطورات تمثلت في قيام إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين تتواجد فيها قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، فإن السعودية إذ تشجب هذه الاعتداءات وتدين انتهاكها للسيادة العراقية".

وتابعت قائلة إن "المملكة تدعو مجدداً إلى ضرورة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق والمنطقة".

#تصريح | فإن المملكة العربية السعودية إذ تشجب هذه الاعتداءات وتدين انتهاكها للسيادة العراقية، وتدعو مجدداً إلى ضرورة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق والمنطقة. — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 9, 2020

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في الساعات الأولى من فجر أمس الأربعاء، استهداف قواعد أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ.

وأكد الحرس الثوري أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري، قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.