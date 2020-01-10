غسان سلامة: هناك ما يكفي من الأسلحة في ليبيا ومصرون على تطبيق قرار مجلس الأمن بحظرها

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن هناك ما يكفي من الأسلحة في ليبيا، كما أكد على إصراره على تطبيق قرار مجلس الأمن بحظر هذه الأسلحة.

بروكسل - سبوتنيك. وقال سلامة قبيل اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لمناقشة تطورات الأوضاع الوضع في إيران والعراق والمنطقة: "نؤيد كل دعوات وقف إطلاق النار ونؤيد الدعوات إلى الأطراق الليبية للحوار".

وأضاف سلامة: "هناك قرار مجلس الأمن الخاص بحظر الأسلحة، وهو القرار الذي تم انتهاكه من قبل دول كثيرة، ونحن مصرون على تطبيقه حرفيا".

وتابع المبعوث الأممي: "مفتاح حل الأزمة في ليبيا موجود في أيدي الليبيين أنفسهم".

يتبع...