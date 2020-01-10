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17:52 10 يناير/ كانون الثاني 2020
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    ثلوج في السعودية

    بعد تساقط كثيف للثلوج في السعودية... تحذيرات من أن القادم "أسوأ"

    © AP Photo / Hassan Ammar
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    حذر خبراء في الأرصاد الجوية السعودية من "القادم أسوأ"، بعد تساقط كثيف للثلوج في المملكة العربية السعودية.

    ونقل موقع "سبق" السعودي عن خبير الأرصاد الجوية وأقدم مقدمي النشرة الجوية في التلفزيون السعودي، حسن كراني، قوله إن المملكة مقبلة على "تغير مناخي واسع النطاق".

    هطول أمطار غزيرة على مشعر منى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 12 أغسطس/آب 2019
    © AFP 2019 / FETHI BELAID
    تساقط كثيف للثلوج شمال السعودية وإمارة تبوك تتخذ الاستعدادات اللازمة
    وتابع قائلا "يبدو أن أجواء السعودية، بما فيها الرياض ومكة المكرمة، مقبلة على تغير مناخي واسع النطاق في جميع العناصر الجوية، كل ما سنحتاجه هو عامل زمني ليس بالبعيد ولا بالقريب".

    واستمر بقوله "الوشاح الأبيض الذي غطّى أجزاءً من منطقة تبوك، بدأ في الظهور مع أوائل يناير، وبدأت مقدمات علمية تشير إلى إمكانية هطول ثلوج على أجواء المملكة".

    وواصل بقوله "في المناطق الشمالية الغربية، بعد ضعف المرتفع الإفريقي الذي كان مانعاً لعبور منخفضات المتوسط لأجوائنا تم العبور والتقاء المحاور بين الكتلة الباردة عبر المتوسط والدافئة على القطاع الغربي، التى ساعدت في تحسن الرطوبة البنائية في المنطقة، وتم توفر المعطيات من عملية تبريد والتقاء محاور وحرارة بلغت 28 على مستوى 500 هيكتوباسكال".

    وأضاف كراني: "تدفق الهواء البارد على كافة أجواء المملكة وهطول الثلوج على مرتفعات تبوك الورد، والكل تغنى به، وما يؤسف لم أجد ما يشير للأسباب العلمية لذلك، وما مدى الاستعداد مستقبلاً لمواجهه تلك الأسباب العلمية ومسمياتها ومدى إمكانية ما يمكن تعديله من البنية التحتية لمواجهة التغير المناخي إلى نسبة هطول الأمطار وكثافة الثلوج على الشمال وسماكة وتكون الصقيع على الوسطى، لأننا قادمون على تغير مناخي واسع النطاق في جميع العناصر الجوية على كافة أجواء المملكة".

    ​وعن مدى إمكانية هطول الثلوج على المرتفعات الغربية وعلى مرتفعات مكة المكرمة وكثافة الصقيع وسمكه على الوسطى، قال كراني: "الجواب نعم... ولكن ذلك يحتاج إلى عامل زمني ليس بالبعيد ولا بالقريب ويجب أن نستعد خلال هذه الفترة لما هو قادم".

    وشهدت السعودية منذ صباح اليوم تساقط ثلوج بكثافة على مرتفعات جبل اللوز التابعة لمنطقة تبوك، وشملت مركز اللوز والوادي الأبيض واذل والعلو والمحرق ومكلاها، وحتى منطقة "نيوم".

    ​وأعلنت إمارة تبوك، في تغريدة على "تويتر":"بمتابعة من سمو أمير منطقة تبوك، رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان، الجهات الأمنية بالمنطقة تتخذ كافة الاستعدادات لتنفيذ خططها وتقديم الخدمات في المناطق التي تشهد تساقط الثلوج بالمنطقة".

    ​وتداول نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع مصورة لتساقط الثلوج على إمارة تبوك.

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    الكلمات الدلالية:
    تساقط الثلوج, ثلوج, أخبار الأرصاد الجوية, خبراء الأرصاد, هيئة الأرصاد, تبوك, السعودية
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