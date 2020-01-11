فلاديمير بوتين وتميم بن حمد يبحثان الوضع في ليبيا هاتفيا ويعلنان ضرورة إطلاق عملية التسوية السلمية

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القضية الليبية خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع الوضع بعين الإعتبار الاتفاقيات الروسية التركية.

وجاء في بيان المكتب الصحفي بالكرملين: "قام الرئيس فلاديمير بوتين وأمير قطر خلال الاتصال الهاتفي بتبادل مفصل للآراء حول الوضع في ليبيا، مع الوضع في الاعتبار الاتفاقيات الروسية التركية التي تم التوصل إليها في الـ 8 من كانون الثاني/يناير الجاري في إسطنبول، وتم الإعراب عن ضرورة إطلاق عملية التسوية السلمية للنزاع".

وكان الرئيس بوتين اتفق في وقت سابق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على موقف مشترك بشأن ليبيا ودعوا جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار يوم الأحد 12 يناير/كانون الثاني الجاري ، والجلوس على طاولة المفاوضات على الفور.

كما أعلن الكرملين اليوم عن اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله المسألة الليبية، حيث أعرب بوتين عن تأييده لتفعيل الجهود الرامية إلى الوقف السريع لإطلاق النار في ليبيا وتعزيز العملية السلمية بين أطراف النزاع.