رغد صدام حسين تنعى سلطان عمان وتنشر مقطعا مصورا له مع والدها… فيديو

نعت ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، سلطان عمان، قابوس بن سعيد الذي وافته المنية صباح أمس السبت.

وغردت رغد عبر حسابها بالقول: "نتقدم لكم شعب سلطنة عمان الشقيق وكل محبي السلطان قابوس بأحر التعازي، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

نتقدم لكم شعب سلطنة عمان الشقيق وكل محبي السلطان قابوس باحر التعازي،تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون..



رغد صدام حسين pic.twitter.com/w7ukJscMHF — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) January 11, 2020

كما نشرت رغد مقطعا مصورا، نقلا من تلفزيون سلطنة عُمان، للقاء جمع السلطان قابوس بوالدها.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، صباح السبت، وفاة السلطان قابوس، كما أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، يوم السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، خلفا للسلطان قابوس