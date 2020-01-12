وزير خارجية إسرائيل يؤجل زيارته إلى دبي

قرر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس تأجيل زيارة مقررة إلى دبي منتصف الشهر الجاري. وذلك لاعتبارات أمنية، عقب اغتيال قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني في الثالث من كانون الثاني/يناير الجاري.

القدس - سبوتنيك. وبحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية أنه "وبسبب التوترات الأمنية بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، أجل وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس زيارته إلى دبي".

وذكرت القناة أن "زيارة كاتس التي كانت من المفترض أن تكون في منتصف الشهر الحالي على خلفية معرض (إكسبو 2020) الذي من المقرر أن تحضره إسرائيل ستكون كأول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي لأول مرة منذ عشرين عاما".

وتستعد إسرائيل للمشاركة في "معرض إكسبو 2020" العام المقبل في إمارة دبي في مسعى لأن يساعدها هذا الحضور النادر على الإسراع بإقامة علاقات مع العالم العربي.

وأشارت القناة إلى أن "زيارة كاتس إلى دبي كانت تهدف أيضا إلى عقد اجتماعات سياسية تهدف إلى تعزيز اتفاقيات اللاحرب مع دول الخليج، وهي مبادرة يتم الترويج لها من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو والحكومة الأمريكية".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترات شديدة بين الأمريكيين والإيرانيين، خصوصاً بعد اغتيال سليماني بضربة أمريكية في بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير، وزادت الخشية عالميا من تصعيد إضافي في المنطقة. فيما تدعو القيادة المدنية والدينية والسياسية في إيران إلى رد مزلزل انتقاما لمقتله، تتزايد الدعوات في العالم إلى "خفض التصعيد".

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس قام بزيارة أبو ظبي في يوليو من العام الماضي، وتركزت الزيارة في الأساس على تطوير العلاقات بين إسرائيل والإمارات في مجالات عدة، كما عرض كاتس مجددا مبادرة إقامة "سكة حديد" تربط بين إسرائيل ودول الخليج.

كما أجرى كاتس عدة لقاءات بينها لقاء مع مسؤول كبير في الإمارات، وناقش المسألة الإيرانية، والجوانب الإقليمية، والعلاقات بين الطرفين، والحاجة إلى ما أسماه "مواجهة تهديدات إيران في القضايا النووية، وتطوير الصواريخ، ودعم الإرهاب الإقليمي، والعنف الذي تمارسه إيران ضد المصالح الإقليمية". كما ناقش الطرفان النشاط المشترك للدفع بالعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات في مجالات مختلفة، مثل التكنولوجيا المتطورة والطاقة والزراعة والمياه.

وفي نهاية زيارته، قال كاتس إنه "متأثر جدا" لزيارته لأبو ظبي وعرض مصالح إسرائيل أمام دول الخليج. وبحسبه فإن الحديث عن "ارتقاء جدي في العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة".