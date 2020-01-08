أول قرار إسرائيلي عقب القصف الإيراني على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بالعراق

يجتمع المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر، الكابينيت، اليوم الأربعاء، لبحث التوتر في الخليج، عقب القصف الإيراني على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى أنه قتل 80 جنديا أمريكيا وتم تدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية.