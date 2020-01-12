علاوي: لا أسعى لرئاسة الوزراء ولن أتسابق مع الطامعين بالحصول عليها

قال رئيس ائتلاف "الوطنية" العراقي، إياد علاوي، اليوم الأحد، عقب تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي " لا أسعى لرئاسة الوزراء ولن أتسابق مع الطامعين بالحصول عليها".

وأشار علاوي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أوضحت استقالتي للبرلمان وأعلنتها للرأي العام بصراحة، لا أسعى لرئاسة الوزراء ولن أتسابق مع الطامعين بالحصول عليها.

وأضاف علاوي "لم أرشح نفسي سابقا للمنصب، أجمع الأخوة في مجلس الحكم على ترشيحي ولن أرشح نفسي له اليوم، الأمر متروك لإرادة الشعب وليس لرغبات الطامعين أو التدخلات الأجنبية والطائفية".

اوضحت استقالتي للبرلمان واعلنتها للرأي العام بصراحة.

لاأسعى لرئاسة الوزراءولن اتسابق مع الطامعين بالحصول عليها.

لم ارشح نفسي سابقاً للمنصب -اجمع الاخوة في #مجلس_الحكم على ترشيحي- ولن ارشح نفسي له اليوم، الامر متروك لارادة الشعب وليس لرغبات الطامعين او التدخلات الاجنبية والطائفية. — Ayad Allawi (@AyadAllawi) January 12, 2020

أعلن زعيم ائتلاف "الوطنية" في العراق، إياد علاوي، يوم الجمعة، استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي.

يُذكر أن علاوي، شغل منصب رئيس الحكومة العراقية المؤقتة، بين يونيو/ حزيران 2004، وأبريل/ نيسان 2005، بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، ثم شغل منصب نائب رئيس الجمهورية بين سبتمبر/أيلول 2014 وأغسطس/ آب 2015.