الرئيس اليمني يقدم العزاء في وفاة السلطان قابوس

أعرب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي عن ثقته في أن العلاقات بين بلاده وسلطنة عمان ستشهد مزيدا من التطور في عهد السلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور.

القاهرة– سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، أن الرئيس هادي وصل إلى العاصمة العمانية مسقط، اليوم الأحد، "وقدم للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور، خلال استقباله في قصر الحكم بالعاصمة مسقط، خالص تعازيه وصادق مواساته لسلطنة عُمان، حكومة وشعباً، في مصابهما ومصاب الأمة العربية والإسلامية قاطبة برحيل السلطان قابوس بن سعيد رجل الخير ولحكمة والتسامح والسلام وباني نهضة عُمان الجديدة".

وأعرب الرئيس اليمني عن أمله في مواصلة جهود تعزيز علاقات التعاون بيت اليمن وعمان في عهد السلطان هيثم بن طارق.

وغيب الموت السلطان قابوس بن سعيد، مساء الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 79 عاما أمضى منها نحو 50 عاما حاكما للبلاد.