إعلام: الجيش السوري يمنع مرور دورية أمريكية... وانفجار صهريج نفط لـ"قسد"

أفادت وسائل إعلام إن الجيش السوري منع دورية أمريكية من المرور في ريف تل تمر في محافظة الحسكة شمالي شرق سوريا كان متجها باتجاه الطريق الدولي.

وأفاد موقع "كاتيخون" بأن "حاجزا للجيش السوري أوقف رتلا أمريكيا في ريف تل تمر في محافظة الحسكة الواقعة شرق الفرات شمالي شرق سوريا كان يتجه نحو صوامع عالية، فيما انفجر صهريج نفط تابع لقوات قسد واحترق بالكامل".

ونقل الموقع عن مصادر قال إنها موثوقة أن "قوات تابعة للجيش السوري متمركزة في قرية غيبش بريف تل تمر شمال محافظة الحسكة، منعت 4 مدرعات أمريكية من إكمال طريقها باتجاه الطريق الدولي المؤدي إلى صوامع عالية، ومن ثم بلدة "عين عيسى" في ريف الرقة الشمالي الغربي".

وذكر الموقع أن عبوة ناسفة، انفجرت صباح أمس، بصهريج تابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من القوات الأمريكية بالقرب من جسر حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى احتراق الصهريج.

وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي منع الجيش السوري دورية لقوات الاحتلال الأمريكي من المرور عبر الطريق الدولي (الحسكة - القامشلي) شمال شرقي سوريا، ظهر اليوم.

وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن:

"عناصر الجيش العربي السوري في حاجز قرية (دمخية صغيرة) في محيط مدينة القامشلي شمالي مدينة الحسكة أجبروا رتلا عسكريا تابعا للقوات الأمريكية على العودة من حيث أتى، بعد رفضهم السماح لهم بالمرور على الطريق الدولي (الحسكة - القامشلي) عند المدخل الجنوبي لمدينة القامشلي.

ووصل إلى مراسل "سبوتنيك" مقاطع تم التقاطها عبر كاميرا موبايل، تظهر لحظة قيام عناصر حاجر الجيش السوري بردّ الرتل الأمريكي، ومنعه من الوصول إلى الأوتستراد.