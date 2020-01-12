نصر الله يكشف عن "خطر" واجهته جميع دول الخليج وإيران والأردن

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن "داعش" كانت وما زالت صنيعة أمريكية مدعومة من بعض دول الإقليم.

وجاءت تصريحات نصر الله خلال كلمة متلفزة، مساء اليوم، الأحد، بمناسبة ذكرى أسبوع شهداء محور المقاومة، بشأن مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، خلال غارة جوية أمريكية، فجر الثالث من الشهر الجاري.

يتبع...