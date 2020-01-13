جولة المفاوضات الليبية في موسكو انتهت دون اتفاق

صرح حميد الصافي، المستشار الاعلامي لرئيس البرلمان الليبي، ان المفاوضات بين الاطراف الليبية في موسكو انتهت دون اتفاق.

موسكو - سبوتنيك. وقال الصافي لوكالة سبوتنيك:" المفاوضات انتهت دون التوصل الى توقيع اتفاق".

هذا وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم، أن محادثات روسية-تركية بصيغة 2+2 (وزراء خارجية ودفاع الدولتين) قد بدأت في موسكو، لينضم إليهم ممثلو ليبيا في وقت لاحق.

وكان طرفا النزاع في ليبيا، قد أعلنا وقف إطلاق النار، اعتبارا من يوم 12 كانون الثاني/يناير، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.

هذا ورحب مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن، إسماعيل شرقي، اليوم الثلاثاء، بجهود روسيا الرامية لإقامة حوار بين أطراف النزاع في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة إنهاء التدخل الخارجي في البلاد.