رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي سابقا: إنهاء الوجود الأمريكي ليس سهلا

قال القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، رئيس اللجنة القانونية السابق في البرلمان العراقي، محسن السعدون، إن وجود القوات الأمريكية في العراق يأتي ضمن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة منذ عام 2008.

وأشار إلى أن البرلمان العراقي صوت على إنهاء الاتفاقية وهناك إجراءات قانونية تنتهي بموجبها هذه الاتفاقية، منها أن الجانب العراقي يبلغ نظيره الأمريكي أن في نية العراق إنهاء هذه الاتفاقية ولن تكون إجراءات خروج فورية، بل قد تستغرق عاما كاملا.

وأوضح السعدون، في حديث لراديو " سبوتنيك "، أن قرار البرلمان العراقي لم يحظ بالتمثيل العام للشعب العراقي، حيث أنه لم يصوت عليه مكونان لم يحضرا جلسة البرلمان هما المكون "السني" و"الكردي" بالإضافة لبعض الأقليات.

كما ذكر أن "الكتل السنية والكردية" ترفض خروج قوات التحالف من العراق حاليا، بسبب استمرار التهديد من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي.

وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأنه سيقوم بالاتفاق مع الجانب العراقي لإعادة ترتيب وتوزيع القوات الأمريكية، أكد رئيس اللجنة القانونية السابق في البرلمان العراقي، أن الطلب سوف يقابل بالصعوبة في التجاوب من جانب الحكومة العراقية، كما توقع أن تبقى القوات الأمريكية في مواقعها رغم التهديدات المتواصلة .