اليوم... مصر تبدأ رسميا استقبال ؤ من إسرائيل‎

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر سيبدأ اليوم الأربعاء.

وقال الوزارة في بيان اليوم: "هذا يمثل تطورا مهما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية".

#اليوم_السابع | وزير البترول: بدء ضخ الغاز الإسرائيلى إلى مصر بدءا من اليومhttps://t.co/iLCYVSju8v pic.twitter.com/rdneUYsRjV — اليوم السابع (@youm7) January 14, 2020

كما أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ونظيره الإسرائيلي، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر اليوم بشكل رسمي.

رسميًا.. مصر تعلن بدء ضخ الغاز الإسرائيلى اليومhttps://t.co/tZbifMcFMf — جريدة الدستور (@ElDostorEgypt) January 14, 2020

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزيران سيقومان بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط والذى سيعقد يوم الخميس المقبل فى القاهرة.

ووقعت إسرائيل مع مصر في فبراير/ شباط من العام 2018 الماضي، اتفاقا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي الإسرائيلي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.