"التعليم" المصرية تعلق على جملة "قال تعالى: مصر مهد الحضارة" الواردة في امتحان

وصرح محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بأنه تمت إحالة الموجه الذي وضع امتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي بإدارة كوم حمادة التعليمية للتحقيق، وكذلك المسئول عن مراجعة هذا الامتحان ولذلك لوجود عبارة "قال تعالى: مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه"، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن ما حدث في هذه الواقعة هو "خطأ مطبعي غير مقصود وأنه جاري التحقيق مع المسئولين عنه وحرمانهم من وضع الامتحانات مرة أخرى".
قال تعالى ( مصر مهد الحضارة وكنانة الله في ارضه ) ؟؟— رامي الصاوي (@ramyalsawy7) January 13, 2020
مستحيل يكون جهل مُعلم لهذه الدرجة ووارد يكون خطأ مطبعي لكن هل الخطأ ده مر مرور الكرام امام المطبعة وامام العاملين وامام المدرسة وامام السادة المعلمين حتى يصل ليد الطلبة وفي اختبار رسمي ؟؟ #مهزلة pic.twitter.com/gFSojRar7j
وأكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة انتظام امتحانات نصف العام للمراحل التعليمية المختلفة وأن غرفة العمليات الرئيسية ومثيلاتها من غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية تعمل لحل أى مشكلة طارئة.
وكان عدد من منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت نموذج امتحان مادة اللغة العربية بإدارة كوم حمادة التعليمية يتضمن خطأ شديد "في السؤال الخامس وجاء نصه قال الله تعالى: "مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه".
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