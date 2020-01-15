"التعليم" المصرية تعلق على جملة "قال تعالى: مصر مهد الحضارة" الواردة في امتحان

علق محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم المصرية في محافظة البحيرة على واقعة ورود عبارة في امتحان للصف الخامس الابتدائي، أثارت جدلا واسعا، حيث تضمنت خطأ في القرآن الكريم.

وصرح محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بأنه تمت إحالة الموجه الذي وضع امتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي بإدارة كوم حمادة التعليمية للتحقيق، وكذلك المسئول عن مراجعة هذا الامتحان ولذلك لوجود عبارة "قال تعالى: مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه"، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

قال تعالى ( مصر مهد الحضارة وكنانة الله في ارضه ) ؟؟



مستحيل يكون جهل مُعلم لهذه الدرجة ووارد يكون خطأ مطبعي لكن هل الخطأ ده مر مرور الكرام امام المطبعة وامام العاملين وامام المدرسة وامام السادة المعلمين حتى يصل ليد الطلبة وفي اختبار رسمي ؟؟ #مهزلة pic.twitter.com/gFSojRar7j — رامي الصاوي (@ramyalsawy7) January 13, 2020

وأكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة انتظام امتحانات نصف العام للمراحل التعليمية المختلفة وأن غرفة العمليات الرئيسية ومثيلاتها من غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية تعمل لحل أى مشكلة طارئة.

وكان عدد من منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت نموذج امتحان مادة اللغة العربية بإدارة كوم حمادة التعليمية يتضمن خطأ شديد "في السؤال الخامس وجاء نصه قال الله تعالى: "مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه".