وزير الخارجية القطري يكشف سبب زيارته إلى العراق

كشف وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، سبب زيارته إلى العراق.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، إن "زيارته جاءت لإبعاد العراق عن التصعيد في المنطقة"، مشيدا "بالتحركات العراقية الأخيرة في توطيد العلاقات مع الدول العربية"، وذلك حسب موقع "السومرية نيوز" العراقية.

وقال: "نرى أن هناك جزءا من التخفيف بدأ في المنطقة"، مؤكدا دعم بلاده للشعب العراقي ووحدة أراضيه.

واغتالت الولايات المتحدة الأمريكية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة استهدفته هو وقادة في الحشد الشعبي العراقي قرب مطار بغداد.

وردت إيران باستهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في العراق، وتوعد العديد من فصائل المقاومة العراقية باستهداف القوات الأمريكية ردا على اغتيال سليماني.

ورفضت الحكومة العراقية رسميا الاستهداف الأمريكي والرد الإيراني، كما أقر البرلمان العراقي قانونا بعد القصف الأمريكي يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة.