جمعية المصارف اللبنانية: مرتكبو أعمال الشغب في بيروت غوغائيون لا يمثلون الثوار الحقيقيين

اعتبرت جمعية المصارف اللبنانية أن المتظاهرين الذين ارتكبوا أعمال الشغب خلال احتجاجات شهدتها العاصمة بيروت، مساء أمس "لا يمتّون إلى ثوار لبنان" بصلة.

بيروت - سبوتنيك. وقالت الجمعية، في بيان اليوم الأربعاء: "نأسف للأحداث الصادمة في شارع الحمرا ونحن على ثقة بأنّ الفاعلين لا يمتّون إلى ثوار لبنان الحقيقيّين بصلة بل هم جماعة من الغوغائيّين المأجورين المعروفي الأهداف".

وأضافت:

نناشد القوى الأمنية أخذ التدابير اللازمة لكشف ومعاقبة كل مَن حرّض وخطط وساهم في العمل الهمجي الذي يصيب قطاعا يجاهد في خدمة الناس والحفاظ على مصالحهم.

وكانت قوى الأمن الداخلي اللبنانية أعلنت أن حصيلة الاعتداءات في شارع الحمرا وصلت إلى 47 مصابا، مشيرة إلى أنه تم توقيف 59 مشتبها به.

حصيلة الاعتداءات في شارع الحمرا إصابة 47 عنصراً وتوقيف 59 مشتبها به #قوى_الأمن https://t.co/GpeLbn3BJn pic.twitter.com/nbmjWBU4Ki — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 15, 2020

وذكر الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي، اليوم الأربعاء، أن مثيري شغب، قاموا، أمس الثلاثاء، بالاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي المتمركزين أمام مصرف لبنان المركزي، مشيرا إلى أنهم قاموا برمي الحجارة والمفرقعات وتوجيه الشتائم.