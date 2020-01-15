9 مليارات دينار عجز في ميزانية الكويت

أفادت وزارة المالية الكويتية، أمس الثلاثاء، بأن عجز الميزانية العامة للسنة المالية 2020 – 2021 بلغ 9.19 مليار دينار.

ونقلت صحيفة "القبس" عن الوزارة قولها بأن "مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2020 – 2021، وفيها مصروفات بقيمة 22.5 مليار دينار، مقابل إيرادات مقدرة بنحو 14.78 مليار دينار، أي أن العجز المقدر يبلغ 9.19 مليار.

وبنيت الميزانية على أساس سعر برميل النفط بـ 55 دولار، وإنتاج بواقع 2.7 مليون برميل يوميا، علما بأن المصروفات تحتاج إلى برميل بسعر 81 دولار (قبل استقطاع حصة الأجيال القادمة)، و86 دولارا (بعد الاستقطاع).

وقالت وزيرة المالية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل: "المشروع يهدف إلى تأصيل نهج التحكم في المصروفات وترشيدها"

يذكر أن اللافت في الميزانية هو أن الإيرادات النفطية مقدرة بنحو 12.9 مليار، وغير النفطية 1.8 مليار، في المقابل، الرواتب مقدرة بـ 12 مليارا، والدعومات 3.9 مليار، أي إن إجمالي الإيرادات لا يكفي للرواتب والدعومات؛ لأنها تبلغ 14.7 مليارا مقابل 15.9 مليارا للأجور ومبالغ الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين بأشكال مختلفة.