اختبار لأكبر عملية هدم أبراج بالمتفجرات في أبوظبي... فيديو

تشهد منطقة ميناء زايد في أبوظبي اختبارا تجريبيا لهدم "مشروع أبراج مينا بلازا أبوظبي"، الذي يتألف من 4 أبراج يزيد أحدها عن 40 طابقا.

وتوقعت دائرة البلديات والنقل الإماراتية أن يصدر عن الاختبارات أصوات ضجيج قوية نسبيا.

The activities, which are being conducted under the supervision of the Department of Municipalities and Transport and Abu Dhabi Police, are a pilot test for the demolition of the Mina Plaza Towers, which will take place later this year. — Abu Dhabi Government Media Office (@admediaoffice) January 15, 2020

وأشارت إلى أن سبب الهدم يرجع إلى الإعداد لمشاريع تطوير وتنمية لمنطقة الميناء.

وأوضحت أن الهدف من الاختبار هو معرفة كمية المواد المتفجرة المطلوبة، وتحديد مواصفات الحماية المطلوبة للمواد المتطايرة، وقياس نسبة الضوضاء الناجمة عن الانفجار، وتحليل وقياس الاهتزازات الناتجة عن الانفجار، فضلا عن تأمين الموقع عبر استخراج التصاريح المطلوبة ونقل مواد التخزين.

أكبر عملية هدم أبراج في العاصمة ⁧#أبوظبي⁩ لمشروع مينا بلازا الذي بدأ بناؤه 2007 وتوقف عدة مرات ويأتي قرار الهدم لتطوير وتنمية منطقة ميناء زايد#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/doHMM9cGMl — صحيفة الخليج (@alkhaleej) January 16, 2020

وكشفت الدائرة أنه من المقرر أن تنفذ عملية الهدم لاحقا خلال العام الجاري بالمتفجرات، وذلك لعدم تناسبها مع الرؤية المستقبلية للمنطقة.