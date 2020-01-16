الجيش الروسي ينفي شن غارات على أهداف مدنية بمنطقة خفض التصعيد في إدلب

فند مركز المصالحة السورية التابع لوزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس التقارير التي تزعم أن الطائرات المقاتلة الروسية قد قامت مؤخرًا بضربات جوية على أهداف مدنية في منطقة خفض التصعيد السورية في إدلب.

موسكو – سبوتنيك . وقال المركز إن تقارير عدد من وسائل الإعلام حول الضربات التي يُزعم أنها نفذت بواسطة الطائرات المقالتة الروسية على أهداف مدنية في منطقة خفض التصعيد في إدلب "غير صحيحة".

وقال اللواء يوري بورنكوف، قائد المركز، في مؤتمر صحفي يومي إنه منذ بداية وقف إطلاق النار، لم تقم قوات الفضاء الروسية بأي طلعات جوية في المنطقة.

وبدأ تطبيق نظام جديد لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب من منتصف ليلة 9 يناير/ كانون الثاني.

ميدانيا سجل الجيش السوري تقدما جديدا، اليوم الخميس، في عمق مناطق "إمارة القوقاز"، بعد سيطرته على بلدة وتل "خطرة" الاستراتيجي وبلدة أبو جريف، إثر معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة المنتشرة في ريف إدلب الشرقي.