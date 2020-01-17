سلطنة عمان تلغي عروض مسرح البولشوي الروسي

صرح المدير العام لمسرح البولشوي فلاديمير أورين، أن عمان ألغت عروض البولشوي بسبب الحداد المعلن في البلاد بعد وفاة السلطان.

وقال أورين: "ألغيت الجولة بسبب الحداد في البلاد وسيتم تأجيلها. وستأتي إدارة المسرح العماني إلى موسكو في فبراير/ شباط وسيتم اتخاذ قرار بشأن مواعيد عروض البولشوي"، مضيفًا أنه لم يتم إلغاء جولة البولشوي فقط في عمان، وإنما جميع الأنشطة الترفيهية.

وأفاد موقع مسرح البولشوي، أن فرقة الباليه خططت لتقديم ثلاثة عروض من الباليه "أونيغين" في عمان في الفترة ما بين 23 و25 يناير/كانون الثاني.

في وقت سابق، أعلن الديوان السلطاني العماني عن وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاما. كما أعلن الديوان السلطاني، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، يوم السبت الماضي، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، خلفا للسلطان قابوس.