مقتل متظاهر وإصابة 9 آخرين في صدامات مع قوات الأمن بوسط بغداد

أفاد مصدر في مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، بمقتل متظاهر وإصابة 9 آخرين بجروح في صدامات مع قوات الأمن وسط بغداد.

وقال المصدر في تصريح لـ " سبوتنيك "، "وقعت صدامات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب مساء اليوم قرب جسر السنك ما أدى إلى استشهاد أحد المتظاهرين وإصابة 9 آخرين بجروح في حصيلة أولية".

وأضاف المصدر أن "محيط جسر السنك يشهد حاليا انتشارا كثيفا لقوات مكافحة الشغب".

وأكد المصدر أن "المتظاهر قتل نتيجة لاستخدام قوات مكافحة الشغب للرصاص الحي والصدامات مستمرة".

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قدم استقالته في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى مجلس النواب بعد الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصاً منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام2003.