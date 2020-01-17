السودان ينفي التراجع عن اتفاقيات دارفور

نفى الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة السودانية المفاوض محمد الحسن التعايشى، اليوم الجمعة، تراجع أي طرف من أطراف عملية التفاوض في جوبا عن أي اتفاق.

ووفقا لوكالة الأنباء السودلنية، أكد التعايشي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجبهة الثورية مساء اليوم بجوبا، حرص الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق السلام الشامل وتقديم كل التنازلات الممكنة، بما يجعل الاتفاق موضوعي وقابل للتنفيذ.

وقال التعايشي "لا نشك في رغبة أي طرف في الوصول لسلام".

وأشار الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة السودانية إلى أن "حسم هذا الملف سيمكن من حسم الملفات الأخرى نتيجة لارتباطها به".

وأوضح أن "الأطراف ستبدأ غدا التفاوض حول ورقة العدالة الانتقالية لحين فراغ اللجان المختصة من معالجة موضوع مستويات الحكم والتمثيل في الخدمة المدنية القومية والمؤسسات لابناء دارفور".

وفي وقت سابق، أعلن عضو فريق الوساطة، ضيو مطوك، للصحفيين عقب انتهاء جلسة مفاوضات مسار دارفور، اليوم، أن "المفاوضات تمضي بصورة جيدة، وواصلت الحكومة وحركات دارفور المناقشات".

وأشار إلى أن المناقشات تركزت على موضوعات الأراضي ومفوضية الأراضي وصلاحيتها، لافتا إلى أن المفاوضات ستتطرق إلى قضية العدالة الانتقالية خلال جلسة الغد.