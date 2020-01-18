الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة متسللين من "أنصار الله" شرق البيضاء

تجددت المواجهات، اليوم السبت، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله"، في محافظة البيضاء جنوب غرب اليمن.

وقال الجيش اليمني، على موقعه "26 سبتمبر"، إن "مواجهات اندلعت عقب محاولة مجموعة من عناصر الحوثيين التسلل باتجاه مواقع في هجاف بمنطقة فضحة في مديرية الملاجم شرق البيضاء".

وأكد "إحباط محاولة الحوثيين وإجبارهم على التراجع والفرار، بعد تكبيدهم قتلى وجرحى".

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الحوثيين إلحاق خسائر فادحة بالجيش اليمني في الأرواح والعتاد، اثر عملية هجومية على مواقع عسكرية في جبهة قانية بمنطقة الوهبية شمال البيضاء.