الكشف عن ساعات فتح المنطقة الخضراء أمام حركة السير

أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، عن ساعات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد أمام حركة السير.

وأكد سكرتير رئيس الوزراء الفريق محمد حميد البياتي أنه "تم تحديد ساعات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد أمام حركة سير المركبات"، كما نقلت السومرية نيوز.

وتابع أن "فتح الخضراء سيكون يوميا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الـ10 صباحا، ومن الـ2 ظهرا وحتى الـ5 مساء".

وأضاف أن "هذا الإجراء سيستمر لحين فتح المنطقة بالكامل قريبا أمام حركة السير"، لافتا إلى أن "هناك انسيابية بحركة السير بعد فنح المنطقة".

وكان السكرتير الشخصي للقائد العام الفريق الركن محمد حميد البياتي أعلن في 15 يناير/ كانون الثاني الحالي، أن فتح المنطقة الخضراء سيكون بخط السير القادم من الجسر المعلق باتجاه بوابة الزوراء ومطار المثنى مرورا بتقاطع عمان إلى مطار بغداد الدولي، بالاتجاهين الذهاب والإياب.