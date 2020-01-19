زلزال يضرب مدينة الغردقة المصرية

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، الدكتور جاد محمد القاضي، اليوم الأحد، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الليلة الماضية هزة أرضية في مدينة الغردقة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف أن "الزلزال كان بقوة 4.09 درجة على مقياس ريختر، على بعد 97 كيلومترا جنوب شرق مدينة الغردقة (داخل البحر الأحمر).

وأكد القاضي أنه "لم تصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات".

وأوضح القاضي أن "وقت حدوث الهزة كان الساعة 11 مساء و46 دقيقة و12 ثانية بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن إحداثيات الهزة كما سجلتها المحطة هي خط العرض 28.86 درجة شمالا، وخط عرض 34.72 درجة شرقا".

وأشار القاضي إلى أن "قسم الزلازل بالمعهد يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال الرصد والمراقبة للزلازل الطبيعية والصناعية بأحدث الشبكات القومية لرصد الزلازل".