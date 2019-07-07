بعد إجازة بالغردقة... راموس: الآن أعرف لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها (صور)

أعرب سرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بقضاء إجازته في مصر، وتحديدا في مدينة الغردقة، المطلة على البحر الأحمر.

وكتب راموس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": " واحدة من أفضل الرحلات على الإطلاق؛ الآن أعرف لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها".

وأضاف: "مصر، سيكون لديها دائما قطعة من قلبي؛ لقد كانت تجربة لا تصدق".

وواصل موجها رسالة إلى رجل الأعمال المصري كامل أبو علي: "عزيزي كامل، لم أكن أعرفك بشكل شخصي عندما وصلت".

وأتم: "ولكن الآن يُمكنني أنّ أقول بأمان أنني قابلت صديقًا، أنا وعائلتي أريد أنّ أشكركم على لطفكم معي وكرمكم، وكرم ضيافتكم، أتمنى لكم كل خير".

وكان راموس قد وصل إلى الغردقة قبل عدة أيام رفقة زوجته وأولاده لقضاء إجازته في مصر، قِبل العودة إلى مدريد، من أجل المُشاركة في الاستعدادات للموسم الجديد 2019/2020.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "لا كوكتيليرا" الإسبانية، أن قائد ريال مدريد سيرجيو راموس وزوجته بيلار روبيو يتمتعان بالصيف مع أسرتهم فى مصر.

وقالت إن زيارة راموس الى الغردقة، ونشره لعدد من الصور على الشبكات الاجتماعية، ستساهم بشكل كبير في تعزيز السياحة، مشيرة إلى أن تلك الصور تروج لزيارة الغردقة لأنها تعكس جمال الطبيعة والشواطئ المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين يمضيان وقتا ممتعا في الغردقة، حيث مارسا جميع أنواع الأنشطة التي لم يقوما بها من قبل في أي مكان آخر، حتى في كوستاريكا، التي كان راموس مع زوجته دون أطفال.

ووصل راموس إلى الغردقة على متن طائرة خاصة بصحبة كامل أبو علي، رجل الأعمال المصري ورئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، ورئيس لجنة السياحة ببطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، بحسب ما نشرته "بوابة الأهرام" المصرية.

​وأشار إلى أن راموس يأتي إلى الغردقة في رحلة خاصة بصحبة أسرته التي سبقته إلى المدينة.

وتزوج سيرجيو راموس (33 عاما) من صديقته بيلار روبيو، التي تكبره بـ 8 أعوام، في 15 يونيو/ حزيران، بعد علاقة بدأت عام 2012، علما أن لديهما 3 أبناء، سيرجيو جونيور (5 أعوام)، وماركو (3 أعوام)، وأليخاندرو (عام).