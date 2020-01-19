سفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وهولندا يصلون صنعاء للدعوة لاستئناف التفاوض

وصل، اليوم الأحد، إلى مطار صنعاء الدولي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، هانس غروندبرج، رفقة سفير فرنسا كرستيان تستو وسفيرة هولندا إيرما فان ديورن، في زيارة للقاء قيادات جماعة "أنصار الله".
القاهرة - سبوتنيك. وقال السفراء، في بيان على موقع بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن اليوم الأحد، إن "الزيارة ضمن التواصل المستمر مع الأطراف اليمنية لتشجيعها على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، وفي إطار تشجيع جهود خفض التصعيد واستئناف المحادثات السياسية بين الأطراف اليمنية برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث".
ووفق البيان "سيدعو السفراء إلى الوصول الإنساني دون عوائق وتحسين بيئة عمل الفاعلين الإنسانيين واحترام حقوق الإنسان وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين اليمنيين ومناقشة الأمور الاقتصادية والتنموية والبيئية والثقافية".
واعتبر السفراء أن "الزيارة إلى صنعاء فرصة لإيصال رسائل هامة"، معربين عن "تطلعهم إلى نقاشات إيجابية مع الأطراف اليمنية حول قضايا كثيرة".
وقال السفراء في بيانهم "نشعر ببالغ القلق إزاء المعاناة الإنسانية المستمرة في اليمن، ونشدد على دعوتنا إلى الإنهاء الفوري للنزاع".
وأضافوا: "كما يشجعنا رؤية الحوار بين أطراف النزاع، آملين أن يؤدي ذلك عاجلا إلى استئناف عملية سلام أوسع نطاقا برعاية المبعوث الخاص إلى الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث. حان الآن وقت السلام".
وأشار البيان إلى "أن الزيارة إلى صنعاء عقب المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في عدن مع الحكومة اليمنية ومع أطراف رئيسية أخرى لتنفيذ اتفاق الرياض".
وجدد "التزام الاتحاد الأوروبي بدعم اليمن وشعبه"، مضيفاً أن "الاتحاد ودوله من بين كبار المانحين خاصة في مجالات الصمود المعيشي وسبل كسب العيش في الريف والمساعدات الإنسانية".
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