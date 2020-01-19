فشل مجلس النواب العراقي في عقد جلسته الاعتيادية مع تصاعد الاحتجاجات

فشل مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، في عقد جلسته الاعتيادية، التي كان من المقرر مناقشة عدد من القرارات والتصويت على عدة إجراءات أخرى خلالها، بحسب جدول الأعمال المعلن مسبقًا.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن رئاسة المجلس حولت جلسة اليوم إلى جلسة تداولية للمناقشة العامة، وذلك نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني، مشيرة إلى أن عدد الحضور لم يتجاوز 74 نائبًا (من أصل 329 نائبًا).

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي في المجلس، كان من المفترض أن يصوت المجلس اليوم على مشروع قانون الهيئة العراقية للاعتماد، بجانب مناقشة أولية لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.

وأرجعت وسائل الإعلام تعذر حضور العديد من النواب للجلسة، إلى قطع الطرق من قبل المتظاهرين مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في البلاد اليوم، وإطلاق النار على المحتجين.

وأطلقت مجموعة مسلحة النار، صباح اليوم، على محتجين داخل دائرة المشتقات النفطية في مدينة الديوانية، فيما فرضت قوات الأمن طوقا حول مبنى الدائرة، وأجرت عملية بحث لإلقاء القبض على تلك المجموعة.

من ناحية أخرى، قال مصدر أمني لقناة "السومرية نيوز" إن متظاهرين أغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى ساحة الطيران وسط بغداد، على خلفية توتر الوضع الأمني بالساحة، مضيفًا أن القوات الأمنية مستمرة بإطلاق القنابل الصوتية والمسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين.