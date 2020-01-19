ملك الأردن: الأوروبيين مستعدون لمساعدة بلدنا والوقوف بقوة إلى جانبه

أكد الملك الأردني عبدالله الثاني أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب الخبرة، لتحسين الوضع الاقتصادي.

ونوه الملك، خلال لقائه شخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية وإعلامية في قصر الحسينية الأحد، إلى البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، لتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وأن الحكومة أعلنت أنها مستمرة في إطلاق حزم أخرى خلال العام الحالي، كما نقلت وكالة "عمون".

وشدد الملك، خلال اللقاء، على أهمية سيادة القانون، وضرورة تطوير آليات مكافحة الفساد.

وحول جولته الأوروبية الأخيرة، التي تركزت حول التطورات الراهنة في المنطقة والعالم، أشار الملك إلى أن الأوروبيين أبدوا استعدادهم لمساعدة الأردن والوقوف بقوة إلى جانبه.

بدورهم، أكد المتحدثون، خلال اللقاء، أهمية مضامين ومحاور خطاب جلالة الملك أمام البرلمان الأوروبي، مشددين على مكانة جلالة الملك الكبيرة في المحافل الدولية.

كما أكد المتحدثون أهمية البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، والحزم التي تم إطلاقها في عدد من القطاعات، معربين عن تفاؤلهم بهذا الخصوص.

ولفتوا إلى أهمية العمل التشاركي بين القطاعين العام والخاص، وبأن يتحمل القطاع الخاص مسوؤليته الاجتماعية.