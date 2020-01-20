الرئاسة التركية: مؤتمر برلين فرصة مهمة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا

شدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الاثنين، على أن مؤتمر برلين يعتبر فرصة مهمة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي في ليبيا.

وقال قالن، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": إن "السياسة الفعالة ومتعددة الجوانب التي انتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إزاء الأزمة الليبية، جعلت من تركيا عنصرا أساسيا في حل الأزمة".

وأضاف: أن "مؤتمر برلين يعد فرصة مهمة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي في ليبيا"، مؤكدا أن "أنقرة ستواصل سياساتها البناءة والسلمية في مواجهة الحروب بالوكالة".

The Berlin Conference on Libya presents an opportunity for the political process to move forward.



Proxy wars and shadowy games will not bring peace, security and prosperity to Libya. They must come to an end.



Turkey will continue to support the people of Libya. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 20, 2020

​وانعقد مؤتمر برلين، أمس الأحد، برعاية الأمم المتحدة بعد أن أعلن كل من الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.

ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، كما دعا البيان، مجلس الأمن الدولي إلى "فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات".