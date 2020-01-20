صندوق مصر السيادي يوقع مذكرة تفاهم مع "أكتيس" للاستثمار المباشر

صرح صندوق مصر السيادي، اليوم الاثنين، أنه اتفق على تعاون "استراتيجي" مع شركة "أكتيس" للاستثمار المباشر للمساعدة في اجتذاب وتوجيه استثمارات إلى مصر ومشاريع للطاقة والبنية التحتية.

ذكرت بوابة "أخبار اليوم" أن مذكرة التفاهم مع "أكتيس"، ومقرها المملكة المتحدة، ستدعم بشكل مباشر "هدف صندوق مصر السيادي لجذب وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري".

وأنشأت مصر صندوقها السيادي للثروة في فبراير/ شباط الماضي للسيطرة على بعض أكثر الأصول الواعدة المملوكة للدولة في صناعات مثل الكهرباء والعقارات وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.

ويبلغ رأسمال الصندوق المدفوع مليار جنيه مصري (63.5 مليون دولار)، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في أكتوبر تشرين الأول إن هذا قد يرتفع الى بضعة تريليونات جنيه.

وستكون باكورة عمليات الصندوق بيع امتياز مدته 25 عاما مملوك للشركة القابضة لكهرباء مصر لتشغيل ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بقدرات تبلغ 4.7 جيجاوات بنتها سيمنس الألمانية بموجب عقد قيمته ستة مليارات يورو (6.65 مليار دولار) تم توقيعه في 2015.

ونقل بيان عن أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي قوله إن "أكتيس" اقترحت المساعدة في بيع احدى المحطات الثلاث.