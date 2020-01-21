من هو إلياس الفخفاخ رئيس وزراء تونس الجديد؟

أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان يوم الاثنين، تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة، من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد أن رفض البرلمان هذا الشهر حكومة اقترحها مرشح سابق لرئاسة الحكومة.

وأمام الفخفاخ "48 عاما" الآن شهرا ليشكل حكومة ائتلافية قادرة على الفوز باقتراع على الثقة في البرلمان بأغلبية بسيطة وإذا لم يفلح في ذلك فستجرى انتخابات جديدة، بينما تواجه البلاد قرارات اقتصادية عاجلة.



اختيار رئيس الحكومة الجديد جاء بعدما فشل الحبيب الجملي الذي رشحه حزب النهضة في نوفمبر/تشرين الثاني لرئاسة الوزراء في الحصول على دعم البرلمان في تصويت بالثقة في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري.

ويدعم حزبا التيار الديمقراطي (22 نائبا من مجموع 217 نائبا) و"تحيا تونس" (14 نائبا) -بقوة- تكليف الفخفاخ، في حين أعلنت قيادات عن حزب "قلب تونس" (38 نائبا) رفضها المطلق له، بينما لم تبد حركة النهضة (54 نائبا) أي تحفظ على شخصه.

تقارير عدة أكدت أن اختيار الفخفاخ يأتي لاهتمام الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي عزي إليه أمر اختيار رئيس الحكومة بعد فشل حكومة الجملي، بالأولويات الاقتصادية بعد انخفاض معدل النمو وارتفاع الدين العام وتراجع الخدمات على مدى عشر سنوات تقريبا منذ ثورة 2011 التي جاءت بالديمقراطية للبلاد.

ميلاده وتعلميه

ولد رئيس الحكومة التونسية الجديد عام 1972 فـي تونــس، وتلقى تعليمه الأساسي والجامعي فيها حيث حصل على شــهادة فــي الهندســة ســنة 1995 مــن المدرســة الوطنيــة للمهندســين بصفاقــس، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.

كما نال درجــة الماجسـتير فـي الدراسـات الهندسـية المعمقـة مـن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية "INSA" بمدينــة ليــون بفرنســا.

وجمع الفخفاخ علما آخر، حيث حصل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة الأعمال مــن جامعــة إيسوني "Essonne" بباريــس.

حياته المهنية

كانت بداية حياته المهنيــة فــي فرنســا حيث عمل مديــرا لمشـروع فـي البحـث والتطويـر فـي شـركة "هاتشينسون Hutchinson" المتخصصــة فــي تصنيــع المطــاط فــي مياديــن صناعــة الســيارات والطيــران، والمملوكة لشركة "توتال" الفرنسية، بحسب صحيفة "الشروق" التونسية.

كما أنه كان مسؤولا علــى تطويــر عمليــات التصنيـع فـي العديـد مـن مصانـع المجموعـة، وتحمـل مســؤولية إدارة مشــروع شــامل للتقليــص فــي تكلفــة الإنتاج في 45 مصنعا فـي جميـع أنحـاء العالـم.

بعــد عودتــه إلــى تونــس فــي ســنة 2006، تقلــد إليـاس الفخفـاخ منصـب مديـر عـام لشـركة "كورتيل Cortel" المتخصصــة فــي صناعــة مكونــات الســيارات وظل في الشركة إلى شهر ديســمبر/كانون الأول 2011.

حياته السياسية

عرف عن رئيس الحكومة التونسية الجديد معارضته للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وشارك في المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في تونس في 2011 للمطالبة بالإطاحة بنظام زين العابدين.

التحـق بالتكتـل الديمقراطـي مـن أجـل العمـل والحريـات، وقـاد الحملـة الانتخابية للحـزب سـنة 2011، ثم شغل منصب وزير السياحة في الفترة ما بين 2011 حتى 2012 في حكومة حمادي الجبالي، ثم وزيرا للمالية في حكومة علي العريض منذ ديسمبر/كانون الأول 2012 حتى 2014، وترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2019، وحصل على نسبة 0.34% من إجمالي نسبة التصويت.

كما انتخب الفخفاخ رئيسا للمجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في عام 2017 خلال مؤتمره الثالث.