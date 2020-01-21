العراق... قطع جسور وطرق رئيسية في المحافظات

قطعت بعض الطرق والجسور في عدد من محافظات العراق اليوم الثلاثاء.

وقال مراسلو وكالة الأنباء العراقية، إن المحتجين قطعوا الطرق وأضرموا النيران في الإطارات في محافظة النجف الأشرف.

واستمر قطع الطريق الدولي بين الناصرية وبغداد من قبل المحتجين.

ولم يسمح المحتجون بمرور المركبات إلا للعائلات والسيارات الصغيرة، بينما منعت الشاحنات الكبيرة خصوصا التى تنقل النفط من المرور.

وفي محافظة المثنى قطع المحتجون الجسور وتقاطعات الطرق الرئيسية بواسطة الإطارات.

وأكد مراسل الوكالة أنه بعيدا عن تلك المناطق المقطوعة تسير الحياة بشكل طبيعي.